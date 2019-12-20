Якушев назвал позитивным опыт Москвы по борьбе с пробками

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Ситуация с пробками в Москве в последние годы улучшилась. Такое мнение в пятницу высказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в программе "Отражение" на канале ОТР.

"С пробками ситуация в Москве улучшилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Активно развивается общественный транспорт, расшиваются многие направления, где не хватало развязок. <...> Ситуация улучшается", - сказал министр.

Якушев добавил, что сегодня в транспортном сообщении выигрывают города, где в советское время строились широкие проспекты. При этом, и в них очень важно обращать внимание на развитие системы общественного транспорта. "Когда общественный транспорт будет у нас уютным и красивым несмотря на зимние условия или жаркое лето, вот тогда у горожан возникнет желание не садиться в автомобиль утром, а спокойно прийти на остановку", - отметил министр.

В сентябре заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал журналистам, что в 2019 году в будний день пассажиры совершают 19,4 млн поездок на разных видах общественного транспорта, тогда как 10 лет назад этот показатель был на 16% меньше. Большинство из тех, кто за эти годы стал активным пользователем городского транспорта, имеет личную машину, что, по словам Ликсутова, является большой победой транспортного комплекса столицы.

Согласно исследованию международной консалтинговой компании McKinsey&Company, по итогам 2018 года Москва вошла в десятку мегаполисов мира по удобству и эффективности городского транспорта.