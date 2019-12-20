Начались работы по реконструкции парка Северного речного вокзала

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Работы по благоустройству начались на территории парка Северного речного вокзала. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства и Москвы.

Как уточнили порталу в комплексе городского хозяйства Москвы, в парке обустроят набережную, приведут в порядок причалы и территории перед вокзалом. Кроме того на территории появятся семь детских площадок, спортивные площадки, а также зона отдыха.

Работы пройдут на площади 40,5 га.

Парк "Дружба" и Северный речной вокзал разделяет Ленинградское шоссе. Работы по благоустройству этого парка предполагается завершить в октябре 2019 года. Здание Северного речного вокзала, который является одним из символов российской столицы можно увидеть во многих отечественных кинофильмах, в том числе "Волга-Волга", "Новая Москва", "Коллеги", "Гонки по вертикали", "По семейным обстоятельствам". В 2017 году Северный речной вокзал был передан в собственность города Москвы, после чего началась подготовка к его реставрации.