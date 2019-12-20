ГИБДД Москвы просит водителей не омрачать новогодние праздники вождением в нетрезвом виде

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Управление ГИБДД по Москве перед новогодними праздниками обратилось к водителям с призывом не садиться за руль в пьяном виде и предупредило о возможном увеличении аварий по вине нетрезвых водителей.

"С приближением Нового года многие уже начинают отмечать его преддверие. В этой связи столичная ГИБДД настоятельно призывает водителей быть разумными и не допускать управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Не омрачайте праздник себе и окружающим", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что перед Новым годом количество аварий с участием пьяных водителей может увеличиться.