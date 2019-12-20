{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ГИБДД Москвы просит водителей не омрачать новогодние праздники вождением в нетрезвом виде

В столичной Госавтоинспекции также предупредили о возможном увеличении аварий с участием пьяных водителей перед Новым годом

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Управление ГИБДД по Москве перед новогодними праздниками обратилось к водителям с призывом не садиться за руль в пьяном виде и предупредило о возможном увеличении аварий по вине нетрезвых водителей.

"С приближением Нового года многие уже начинают отмечать его преддверие. В этой связи столичная ГИБДД настоятельно призывает водителей быть разумными и не допускать управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Не омрачайте праздник себе и окружающим", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что перед Новым годом количество аварий с участием пьяных водителей может увеличиться.

Реклама на ТАСС
Экс-главе ДЕЗ Можайского района Москвы зачли срок в СИЗО и освободили в зале суда
Алексей Чернов был арестован в апреле 2016 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС