В Москве "заминировали" все станции метро

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб проверяют анонимное сообщение об угрозе взрывов на всех станциях метро в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с информацией о том, что все станции метро заминированы, поступило в администрацию Московского метрополитена. Проводится проверка, на месте работают специалисты", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, метро работает в штатном режиме, эвакуация людей не проводилась.

Ранее в пятницу в Москве были "заминированы" более 20 школ, около десяти детских садов, 11 судов, аэропорты Домодедово и Шереметьево, одна станция Московского центрального кольца, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Московский авиационный и Московский архитектурный институты. Кроме того, из-за угрозы взрыва проводится обследование храма Христа Спасителя и прилегающей к нему территории, также проверяются все мосты в городе.

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.

В новость были внесены изменения (18:25 мск) — добавлены подробности по тексту.