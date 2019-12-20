Московское метро работает в штатном режиме несмотря на проверки оперативных служб

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Столичный метрополитен продолжает работать в штатном режиме, об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Московского метрополитена. Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в метро проводятся проверки оперативных служб после получения звонков об угрозах взрывов.

"Движение по всем линиям Московского метрополитена осуществляется штатно", - сообщили в пресс-службе.

Как передает корреспондент ТАСС, никакие специальные объявления на станциях и в поездах не звучат. В частности, поезда по Сокольнической, Арбатско-Покровской веткам идут в обычном режиме.

По информации ряда соцсетей, некоторая задержка была по Калининской линии метро: не ехали поезда в сторону Марксистской и от Марксисткой до Новокосино 7-10 минут.

В пресс-службе подземки ТАСС пояснили, что для проверки инфраструктуры на станции "Третьяковская" были временно увеличены интервалы движения поездов на Калининской линии.

"Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок. В настоящий момент проверка завершена. Инфраструктура метрополитена работает штатно. В настоящее время движение введено в график",- сообщили в пресс-службе.

Угрозы и проверки

Как ранее сообщалось, сотрудники оперативных служб проверяют анонимное сообщение об угрозе взрывов на всех станциях метро в Москве.

"Анонимное сообщение с информацией о том, что все станции метро заминированы, поступило в администрацию Московского метрополитена. Проводится проверка, на месте работают специалисты", - сказал ТАСС источник в экстренных службах.

В пятницу в Москве были анонимные сообщения якобы о "минировании" более 20 школ, десятка детских садов, 11 райсудов, аэропортов Домодедово и Шереметьево, станции Московского центрального кольца, консерватории им. Чайковского, вузов МАИ и МАРХИ. Кроме того, из-за угрозы взрыва проводится обследование храма Христа Спасителя и прилегающей территории, проверяются все мосты в городе.

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.