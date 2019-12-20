Источник: информация о минировании объектов в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты проверили школы, детские сады, суды, Храм Христа Спасителя, станций метро и МЦК в Москве, а также два аэропорта после сообщений об угрозе минирования. Они не нашли взрывоопасные предметы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. В течение дня были обследованы порядка 20 школ и 10 детских садов, 11 судов, Московская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского, Московский авиационный институт и Московский архитектурный институт, Храм Христа Спасителя и прилегающие к нему территории, все мосты в городе, взрывоопасные предметы выявлены не были. Кроме того, специалисты проверили информацию о минировании всех станций метро, станции Московского центрального кольца, а также аэропортов Домодедово и Шереметьево, которая в итоге оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в ходе проверки не были выявлены взрывоопасные предметы и на автовокзале "Теплый стан".

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.