Московский метрополитен будет оповещать пассажиров об изменениях в работе с помощью СМС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московский метрополитен в 2020 году получит доступ к универсальной коммуникационной платформе, которая позволит оповещать пассажиров о крупных плановых изменениях работы общественного транспорта через СМС-сообщения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Мы планируем, что по итогам аукциона победитель предоставит доступ к коммуникационной платформе в начале 2020 года. Всего за три года будет разослано порядка 116 млн сообщений: около 38 млн сообщений в первый год работы и по 39 млн в 2021-22 годах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информирование посредством СМС осуществлялось и ранее, но впервые оповещение жителей станет столь широкомасштабным. "Это значительно повысит качество информирования пассажиров при крупных плановых изменениях режима работы городского транспорта", - добавил собеседник агентства.

Из СМС-сообщений пользователи будут узнавать о плановых временных изменениях в режиме работы станций и участков линий, ограничениях в движении поездов метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, наличии альтернативных маршрутов общественного транспорта. Также данный канал будет использоваться для изучения степени удовлетворенности пассажиров работой городского транспорта. Кроме того, часть объема СМС-сообщений будет использоваться для внутренних нужд метрополитена: служебного СМС-оповещения сотрудников о некоторых технологических процессах, например, об усилении или отклонениях от нормальной работы.

В настоящее время пассажиры Московского метрополитена узнают об изменениях работы метро через оперативный канал в Twitter и другие официальные социальные сети, экраны, расположенные в вагонах метро, пуш-уведомления приложения "Метро Москвы" и новости, размещенные на сайте предприятия. Также в некоторых информационных кампаниях по закрытию участков линий или открытию новых станций метро, в частности, применялось и СМС-оповещение пользователей Wi-Fi в метро.