В приложении "Метро Москвы" выложили видеомаршруты переходов с МЦД на станции подземки

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Видеомаршруты переходов с Московских центральных диаметров (МЦД) на станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) появились в приложении "Метро Москвы". Об этом ТАСС сообщила в субботу замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Мы продолжаем работу над улучшением сервисов для пассажиров МЦД. Теперь в приложении "Метро Москвы" пассажиры могут найти пересадку с метро на диаметры не только в формате карты, но и включить специальную видеоинструкцию, которая пошагово покажет весь путь пассажира от станции МЦД к станции метро и обратно", - сказала она.

В приложении можно увидеть время, которое займет пешая пересадка, а также сколько надо будет заплатить за весь маршрут поездки на МЦД. Сейчас уже загружены видеоинструкции пересадки с МЦД на станции метро "Дмитровская", "Окружная", "Тимирязевская", "Беговая", "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линии, "Савеловская" Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линии, "Фили", "Римская", "Текстильщики", "Царицыно", МЦК "Новохохловская". В ближайшее время подобные видеоинструкции перехода будут доступны для всех пересадочных станций МЦД.

Об идее пуска МЦД было объявлено в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск.

Движение по двум диаметрам запустили 21 ноября. Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.