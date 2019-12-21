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На внутренней стороне Садового кольца в Москве движение ограничено из-за ДТП

В результате столкновения двух машин произошло возгорание

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Две машины загорелись после столкновения в субботу вечером на Садовом кольце в Москве, движение ограничено, информации о пострадавших нет.

Как сообщили журналистам в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, в 20:20 в районе дома 1 по улице Большая Садовая произошло столкновение двух легковых автомобилей. "Сотрудники дорожно-патрульной службы ограничили движение транспорта по внутренней стороне Садового кольца", - сообщили в УГИБДД.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили ТАСС, что от столкновения автомобили загорелись. "Прибывшие к месту происшествия пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание на площади 15 кв. м. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в главке.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, водители уже покинули место происшествия. "Одна из машин, попавших в ДТП - "Аudi", - добавил источник.

На месте продолжают работы пожарные расчеты. ГИБДД Москвы призывает водителей выбирать альтернативные маршруты движения.

Теги
Россия
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Движение по Садовому кольцу в Москве полностью восстановлено после ДТП
В результате происшествия никто не пострадал
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