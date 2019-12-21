МЧС предупреждает москвичей о сильном тумане в Москве ночью и утром в воскресенье

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном тумане в городе ночью и утром в воскресенье.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 10 часов утра 22 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

В связи с туманом спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от других машин, а также избегать обгонов и перестроений. Пешеходам советуют обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.