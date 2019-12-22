В Москве прошел десятый "Душевный Bazar"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ежегодный "Душевный Bazar" состоялся десятый раз в воскресенье в Москве. На тематических площадках было представлено свыше 75 проектов от некоммерческих организаций, рассказала ТАСС председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

"В этом году данная ярмарка проходит в юбилейный десятый раз. С каждым годом некоммерческих организаций, которые присоединяются к празднику, становится все больше. В этот раз было свыше 75 тематических площадок, где можно было поучаствовать в благотворительности и узнать о деятельности НКО", - рассказала Драгунова.

За годы существования "Душевный Bazar" стал для горожан приятной новогодней традицией, а для благотворительных фондов - возможностью познакомить посетителей со своими проектами и привлечь необходимые средства на их реализацию.

"Постоянные гости ярмарки - семьи с детьми, волонтеры, активные москвичи. И в этом году их как никогда много", - сказала Драгунова.

В этом году организаторы мероприятия подготовили обширную программу. В том числе в рамках праздника состоялись концерты начинающих отечественных артистов, танцевальные флешмобы, творческие мастерские. Кроме того, на площадке работал фуд-корт с традиционными греческими блюдами, а также блинчиками, сырниками, супами и чаем из самоваров.

О ярмарке

Благотворительная ярмарка "Душевный Bazar" проводится в Москве с 2010 года. В первый раз мероприятие собрало 29 НКО и более 3 тыс. горожан, которые пожертвовали почти 1 млн руб. В 2016 году очная и онлайн-ярмарки привлекли 91 организацию и более 13 тыс. гостей, которые передали на благотворительность 9 млн рублей.