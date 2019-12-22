Новый сезон проекта "Все на лед" открылся в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Бесплатный проект для школьников "Все на лед" начал работу в Москве. За три года существования в нем приняли участие более 500 человек, об этом ТАСС сообщила гендиректор Московского агентства организации отдыха и туризма (Мосгортур) Инна Голубева.

"Наш проект оказался интересен детям. Так, за три года его существования в нем приняли участие более 500 человек. Раньше занятия проводились на одном катке - "У Триумфальной арки". С 2018 года проект "Все на лед" проходит на двух площадках. Так, в этом сезоне игры и мастер-классы можно посетить еще и на бесплатном катке "На смотровой", - сказала Голубева.

В этом году занятия проводятся в группах по 15-20 человек, детей всегда сопровождают семь-восемь вожатых и сотрудников Мосгортура. Перед занятиями вожатые проходят инструктаж. "Для нас важно, чтобы вожатые, которые впервые едут в оздоровительные лагеря Мосгортура, уже имели опыт работы с детьми. Наши ребята летом и теперь уже и зимой проводят различные занятия с детьми. Проект "Все на лед" - бесплатные мероприятия, в рамках которых вожатые, слушатели Центральной школы, а также сотрудники Мосгортура проводят для детей игры и творческие мастер-классы на катках", - пояснила Голубева.

По ее словам, ожидается, что участниками проекта станут более 200 детей, а практический опыт получат более 50 вожатых.

На первом в этом году занятии дети вместе с вожатыми создали елочные игрушки из пряжи и цветного картона. Следующее занятие в рамках проекта состоится 28 декабря.