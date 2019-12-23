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Операторы горячей линии для туристов в Москве заговорили на китайском языке

Обращения на китайском языке принимаются с 08:00 до 24:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 в выходные

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Туристы Москвы теперь могут получить консультации операторов контакт-центра на китайском языке. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии.

"Позвонив на горячую линию, гости города могут узнать, что посмотреть в новогодние праздники, как работает общественный транспорт, театры и музеи", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Ежемесячно на горячую линию поступает более 3 тыс. обращений. Специалисты готовы ответить почти на любой вопрос. Обращения на китайском языке операторы принимают с 08:00 до 24:00 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные, на русском и английском - круглосуточно.

Туристский контакт-центр работает на базе общегородского по короткому номеру 122. Позвонить могут находящиеся в Москве и Московской области абоненты всех российских и иностранных операторов сотовой связи. А для вызовов с мобильных и городских телефонов со всей территории РФ и из зарубежных стран доступен городской номер +7 (495) 122-01-11.

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