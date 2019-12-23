Сообщения с угрозами взрывов поступили в суды и вокзал в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрывов в понедельник утром поступили в четыре районных суда Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

"Поступили угрозы взрывов в Чертановском, Хорошевском, Таганском и Никулинском районных судах", - сказал представитель Мосгорсуда.

Источник ТАСС в экстренных службах также сообщил о проверке Коптевского и Головинского судов, которые находятся в одном здании. Из них были эвакуированы 200 человек.

Также собеседник агентства рассказал об анонимной угрозе взрыва на Курском вокзале.

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.