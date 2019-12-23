Власти Москвы записали видеообращение по поводу "минирований" школ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Департамент образования и науки города Москвы выпустил видеоролик, посвященный участившимся случаям ложных сообщений о минировании школ и производящихся из-за этого эвакуациях. Главным риском в таких ситуациях является паника, сообщили в ведомстве.

"В последние две недели участились случаи звонков о ложном минировании образовательных объектов, это безусловно вызывает напряжение. Я думаю, это напряжение и было целью тех, кто организует подобные телефонные атаки. Главное в этот момент - это безопасность детей, поэтому воспитанники и учащиеся школ и детсадов должны быть эвакуированы в безопасное пространство <...>. В подобных ситуациях самыq главный риск - это паника", - сообщил в видеообращении замруководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся. По его словам, после поступления сигнала дети должны четко следовать инструкциям, которые дает им учитель или классный руководитель, не паниковать, но при этом действовать быстро, насколько это возможно.

Он пояснил, что дети могут быть эвакуированы либо в соседнее здание школы, либо в здание управы района или префектуры округа. После эвакуации классный руководитель связывается с родителями и сообщает им о местоположении детей. Само здание школы в это время проходит тщательную проверку на безопасность, и, если угрозы не найдено, учащиеся могут спокойно вернуться к образовательному процессу. Молев подчеркнул, что во время эвакуации важно, чтобы каждый ребенок держался вместе со своим классом или группой и не пытался самостоятельно покинуть место эвакуации и пойти домой.

Ранее в пресс-службе столичного департамента образования ТАСС сообщили, что мероприятия по эвакуации не влияют на успеваемость детей и сроки прохождения учебных программ. По информации ведомства, сформированные в Москве крупные образовательные комплексы позволяют разместить детей в соседних корпусах, где продолжается образовательный процесс. А после того, как специалисты правоохранительных органов обследуют здание, ребята возвращаются к занятиям в своем классе. Кроме того, благодаря проекту "Московская электронная школа" ученики могут изучать необходимые материалы, находясь вне стен школы.

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.