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Собянин открыл движение по участку автодороги Марьино - Саларьево в Новой Москве

Протяженность введенного участка составляет 3,2 км
Мэр Москвы Сергей Собянин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник открыл движение по участку автомобильной дороги Марьино - Саларьево в Новой Москве.

"Хороший предновогодний подарок. Сделали первый участок дублера между Калужским и Киевским шоссе, который, конечно же, и разгрузит магистрали, и даст возможность подъезда к крупнейшему в регионе Хованскому кладбищу, станциям метро "Филатовский луг" и "Саларьево", а также в целом улучшит [транспортную] ситуацию в регионе. Дальше еще два этапа, общая протяженность этого дублера составит 12 км. Вот, первый участок готов, поздравляю", - сказал Собянин.

Протяженность введенного участка составляет 3,2 км. Дорога имеет четыре полосы движения - по две в каждую сторону, включая полосы для движения общественного транспорта. Вдоль трассы оборудован пешеходный тротуар шириной 2,25 м. На участке установлено четыре светофорных объекта и шесть остановок общественного транспорта.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, открытый участок является дублером Киевского и Калужского шоссе от ул. Адмирала Корнилова до дороги Солнцево - Бутово - Видное. После строительства всей дороги будет обеспечена транспортная доступность для жителей города Московский, поселений Московский, Сосенское и Филимонковское к транспортно-пересадочному узлу "Саларьево" к станции "Филатов луг" Сокольнической линии московского метро.

В перспективе дорога соединит ул. Адмирала Корнилова с автодорогой Сосенки - Ямонтово и с автодорогой от М-3 "Украина" - д. Середнево - д. Марьино - д. Десна, разгрузив тем самым вылетные магистрали - Киевское и Калужское шоссе - на данном участке. Строительство дороги ведется с декабря 2017 года, ввод в эксплуатацию целиком планируется в 2020 году.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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