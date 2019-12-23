Депприроды назвал согласованной вырубку 600 деревьев в зоне памятника природы в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вырубка деревьев и кустарников на территории Щукинского полуострова на северо-западе Москвы ведется "Мосгазом" на законных основаниях, сообщили в понедельник ТАСС в департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Щукинский полуостров в статусе памятника природы входит в состав особо охраняемой природной территории регионального значения "Природно-исторический парк "Москворецкий". Ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии вырубки леса на полуострове, петиция с требованием остановить порубочные работы была размещена на портале change.org. Подписи под петицией оставили более 6,5 тыс. человек.

"Работы по вырубке деревьев и кустарников ведутся в соответствии с предписанием, выданным департаментом природопользования и охраны окружающей среды в установленном порядке, в целях очистки охранной зоны газопровода", - говорится в ответе департамента за запрос ТАСС.

В депприроды отметили, что "Мосгазу" разрешено до 31 декабря 2019 года вырубить 617 деревьев, 65 кустарников, 2,2 тыс. единиц поросли малоценных пород и 1,1 тыс. единиц самосева малоценных пород. Контроль за вырубкой зеленых насаждений ведется инспекторами ГПБУ "Мосприрода", а требования к охранной зоне газопровода определяет постановление правительства "О газоснабжении в Российской Федерации". Согласно правилам, деревья и кустарники в охранной зоне газопровода ограничивают доступ спецтехники к трубам, а их растущие корни могут повредить изоляцию газопроводов.

Откуда взялся газопровод

Статус памятника природы Щукинский полуостров получил решением президиума Московского городского Совета народных депутатов от 17 октября 1991 года. При этом газопровод, состоящий из двух труб диаметром 500 и 700 мм, был проложен там в 1962 году. Он является источником подачи газа для таких крупных объектов энергетики, как ТЭЦ-16, районная тепловая станция "Красная Пресня", ТЭС "Международная", коммунально-бытовые объекты и многоквартирные жилые дома севера и северо-запада Москвы, отметили в "Мосгазе". В ответе компании на запрос ТАСС также указано, что ремонт (санация) труб прошел в 1996 году, "в дальнейшем для сохранения трубы возможно только обновление газопровода траншейным методом".

Таким образом, ремонт газопровода станет следующим этапом работ на Щукинском полуострове, их стоимость заложена в адресной инвестиционной программе "Мосгаза", срок работ ориентировочно определен до конца 2020 года, сообщает компания. Обе нитки газопровода будут проложены на глубине более двух метров и будут иметь более широкий диаметр - 800 мм, что вызвано необходимостью обеспечения газом развивающийся город. Новые трубы будут заложены на глубину ниже двух метров под землей, что исключает необходимость установки ограждения.

Аргументы защитников

В свою очередь, в петиции по вопросу вырубки высказывается опасение, что в результате порубочных и земляных работ территория утратит свое природоохранное значение и будет выведена из состава особо охраняемой природной территории с изменением назначения. Кроме того, на полуострове расположен водно-лыжный клуб "Альфа", который в 2014 году получил в аренду сроком на шесть лет земельный участок площадью 2,8 га для целей проектирования и строительства спортивно-тренировочной базы и воднолыжного стадиона.

В материалах к петиции выражается правовая позиция о том, что из-за статуса памятника природы вырубка должна обосновываться не актом уровня постановления правительства, а федеральным законодательством, которое запрещает вырубку деревьев на охраняемых территориях, либо такие работы должны быть обоснованы государственной экологической экспертизой проектной документации, в рамках которой предусмотрена вырубка деревьев. Авторы петиции отмечают, что рубка была начата до разработки проектной документации и без экологической экспертизы. Также в тексте отмечено, что за все 50 лет существования газопровода санитарная рубка не производилась.

"Что касается проекта по проведению работ по реконструкции газопровода, то в настоящее время он находится на стадии разработки, после разработки проектной документации она будет предоставлена для прохождения государственной экологической экспертизы. Отметим, что учтен период миграции и гнездования птиц, ведется постоянная инспекция работ", - отмечается в ответе депприроды на запрос ТАСС. Земельный участок, предоставленный ООО "Воднолыжный клуб "Альфа", расположен в зоне производства по вырубке деревьев и кустарников, пояснили ТАСС в пресс-службе. При этом в ответе подчеркивается, что существующий газопровод заложен очень мелко - на глубине не более полуметра, а трубы не имеют защитных футляров, в связи с чем существует риск их повреждения, что может привести к аварийной ситуации и нанести колоссальный ущерб экологии города.

О Щукинском полуострове

Щукинский полуостров находится в Москве в районе Строгино, он ограничивает Строгинский залив с востока и юга, омывается Серебряноборской излучиной Москвы-реки и имеет переход в Москву через перешеек. "Для Москвы - это исключительная территория из-за разнообразия природы", - говорится на сайте ГПБУ "Мосприрода". Природа полуострова насчитывает более 300 видов флоры. Среди них встречаются и особо охраняемые в Москве и Московской области: тайник овальный, мякотница однолистная, пальчатокоренники мясо-красный и Фукса, ландыш майский, купальница европейская, горец змеиный, ирис желтый.