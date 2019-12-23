Столичная ГИБДД начала проверку после перекрытия Нового Арбата из-за съемок клипа

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция начала проверку после перекрытия движения на Новом Арбате, где происходила съемка клипа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Ранее в интернете появилось видео, где видно, как рэпер Ziroy перекрыл дорогу, чтобы снять клип. Мужчина ходил по проезжей части в халате, гольфах и домашних тапочках. Из-за съемок сотни людей застряли в пробках на Новом Арбате.

"В настоящее время проводится проверка, началось административное расследование", - сказал собеседник агентства.