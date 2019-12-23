В Москве и Подмосковье "заминировали" 1,6 тыс. объектов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозах взрывов в 1,6 тыс. магазинов, торговых центров, школ, судов и других учреждений на территории Москвы и Московской области в понедельник. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В понедельник поступили анонимки о минировании 1,6 тыс. объектов. Это рекорд по сравнению с другими днями, когда максимум было до 100 заявок", - сказал собеседник агентства.

Многие из объектов, в адрес которых пришли угрозы, были проверены, в первую очередь столичный храм Христа Спасителя, 15 районных судов, пять вокзалов Москвы, роддом на юго-востоке и другие. Угрозы не подтвердились. По прежнему проверяются магазины сетей "Перекресток", "Лента" , "Магнит" и "Пятерочка" на территории Московской области.

Волна "минирований" в Москве и Подмосковье началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов около 7 тыс. объектов. Все угрозы оказались ложными.