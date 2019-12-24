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Облачная погода, небольшой дождь и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

Ночью температура может опуститься до плюс 2 градусов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.

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