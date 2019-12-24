Москвичка перевела 4,2 млн рублей на счет "иностранца" для приезда к ней в отпуск

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Жительница Москвы перевела на счет "иностранца", с которым познакомилась в соцсети, более 4 млн рублей для приезда к ней в отпуск. После получения денег мужчина исчез, по данному факту возбуждено уголовное дело о краже, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Москвичка 1952 года рождения в июле в одной из социальных сетей познакомилась с мужчиной, который проживает якобы за границей. В августе он сообщил, что собирается прилететь в Москву в отпуск и для этого предложил оплатить ей свой перелет, на что она согласилась. Мужчина ей выслал счет по электронной почте и реквизиты банковской карты, куда женщина регулярно переводила денежные средства. До настоящего времени "иностранец" в Москву не прилетел и на связь не выходит. Материальный ущерб составил 4,23 млн рублей", - сказали в главке.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").