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Движение ограничили на юго-востоке Москвы до сентября 2020 года из-за строительства БКЛ

Ограничения будут действовать на участке улицы Рогожский поселок

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Движение ограничили на участке улицы Рогожский поселок в Москве до 15 сентября 2020 года из-за строительства Большой кольцевой линии метро. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе информационного центра транспортного комплекса столицы.

"Ограничение движения в связи со строительством Большой кольцевой линии метрополитена. Участок: улица Рогожский поселок от дома 5 до дома 29, строение 9. Период: с 9 декабря 2019 года по 15 сентября 2020 года, круглосуточно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот период ограничение будет действовать на двух полосах. На время проведения работ будут организованы уширения дороги.

БКЛ (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).

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