Более 100 дополнительных поездов запустят на МЖД в период новогодних праздников

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 100 дополнительных пригородных поездов и экспрессов будут курсировать на Московской железной дороге (МЖД) на Новый год и Рождество - с 30 декабря по 9 января. Об этом во вторник сообщает пресс-служба МЖД.

"На Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях станут курсировать дополнительные пригородные поезда, в том числе межобластные экспрессы. Всего в период с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года назначено дополнительно 116 поездов. Наибольшее количество пригородных поездов и межобластных экспрессов (до Рязани, Владимира, Калуги, Тулы) будут выходить в рейсы в новогоднюю и рождественскую ночи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время праздников движение электричек в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом: 30, 31 декабря - расписанием пятницы, с 1 января по 6 января - расписанием субботы, 7, 8 января - расписанием воскресенья, 9 января - расписанием четверга. На нескольких радиальных направлениях МЖД ряд электричек выйдут на маршруты позже обычного графика в ночь с 31 декабря на 1 января.

Кроме того, на период праздников некоторые электропоезда и экспрессы поменяют маршрут следования и периодичность курсирования.

"Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам", - добавляется в сообщении.