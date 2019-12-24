Движение по центральным улицам Москвы ограничат в новогодние праздники

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Движение по центральным улицам в Москве будет ограничено с 28 декабря. Об этом во вторник сообщает столичный департамент транспорта в Twitter.

Движение перекроют с 02:00 мск 28 декабря 2019 года до 22:00 6 января 2020 года по Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому, Брюсову переулкам, Тверской ул. от Тверского бульвара до Моховой ул., по Моховой ул. от ул. Воздвиженки до ул. Охотный Ряд, ул. Охотный Ряд от Моховой ул. до ул. Театральный проезд, по Театральному проезду от ул. Охотный Ряд до ул. Петровки, по Большой Никитской ул. от Романова переулка до Моховой ул., Большой Дмитровке от ул. Охотный Ряд до Дмитровского переулка. Также в это время будут закрыты плоскостные парковки закрытого типа № 9002 на ул. Охотный Ряд, вл. 2 и № 9006 на Театральной площади, вл. 1.

С 00:01 мск 31 декабря 2019 года до 23:59 5 января 2020 года полностью закрыты для проезда транспорта будут Театральный проезд от ул. Петровки до ул. Рождественки, ул. Петровки от Дмитровского переулка до Театрального проезда, Неглинная ул. от Петровского бульвара до Рахмановского переулка, Крапивенский и Рахмановский переулки, ул. Петровские линии. Также, с 08:00 мск 31 декабря 2019 года до 23:00 8 января 2020 года не будет движения по ул. Ильинке, Большому и Малому Черкасскому переулкам.

Кроме того, с 02:00 мск 28 декабря до 22:00 6 января 2020 года будет ликвидировано парковочное пространство на Газетном, Гнездниковском, Никитском, Козицком переулках. С 06:00 мск 31 декабря 2019 года до 06:00 6 января 2020 года - на участке Бульварного кольца от ул. Пречистенки до Трубной площади в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что улицы Тверская, Моховая, Театральный проезд перекроют с 31 декабря по 5 января для празднования Нового года. Кроме того, 25 декабря в связи с проведением общероссийской новогодней елки ограничат движение транспорта по улицам в районе Красной площади.