Установка памятника московским ополченцам началась в Екатерининском парке

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Монтаж памятника подвигу дивизий Московского народного ополчения начался в Екатерининском парке. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В Москве будет увековечена память всех 12 дивизий Московского народного ополчения первой волны, которая не была увековечена ранее. Сейчас в Москве существуют памятники девяти дивизиям ополченцев. К 75-летию Великой Победы на месте закладных камней будут установлены памятники трем дивизиям Московского народного ополчения первой волны: 21-й дивизии Киевского района по адресу: Кутузовский проспект, 39; 18-й дивизии Ленинградского района на Ленинградском проспекте, 27; 6-й дивизии Дзержинского района в Екатерининском парке.

"20 декабря начались работы на Кутузовском проспекте, 39. Со вчерашнего дня монтируется еще один памятник в Екатерининском парке. Таким образом, сейчас ведутся работы по двум памятникам на месте ранее установленных закладных камней. Работы проходят в рамках патриотической программы "Памяти Московского народного ополчения", которая реализуется по инициативе депутатов Мосгордумы", - сказал Шапошников.

Как пояснили в пресс-службе Мосгордумы, программа включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию, памятно-мемориальные, патронатные мероприятия, организацию выставок, выпуск изданий об ополчении и др. В реализации программы участвуют представители ветеранского сообщества столицы, члены молодежной палаты при Мосгордуме, родственники ополченцев.