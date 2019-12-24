Французская компания откроет медцентр для пожилых Clinea на западе Москвы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Французская компания Orpea планирует построить медицинский центр для пожилых людей Clinea на западе Москвы. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Это будет полностью медицинский центр, где пожилые люди смогут получить услуги по оказанию медицинской помощи и проживанию. В настоящее время французская компания реально прорабатывает с нашими коллегами строительства такого центра. Он находится на утверждении, мы его рассматриваем, надеюсь, что он в городе появится. У нас продолжительность жизни постоянно увеличивается, думаю, он будет востребованным", - сказал Хуснуллин, отметив, что центр будет располагаться в одном из западных районов Москвы.

Clinea - проект французской компании Orpea Group. Строительство первого в России французского реабилитационого центра Orpea планируется начать в первом квартале следующего года.

Также компания Orpea планирует в медкластере осуществлять научную (исследовательские программы в области реабилитации) и образовательную (тренинги, программы подготовки и повышения квалификации для врачей, медсестер, фармацевтов и медицинских техников) деятельность.