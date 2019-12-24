Москвичи смогут запускать салют в Новый год на специально оборудованных площадках

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Москвичи смогут безопасно запускать фейерверки в новогоднюю ночь на специальных площадках, оборудованных огнетушителями и песком. Об этом сообщил журналистам замначальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Москве Юрий Латышов.

"Для централизованного использования пиротехники принято решение организовать в городе площадки для запуска гражданами пиротехники. Эти площадки определены, это, как правило, пустырь, где есть информационный стенд, огнетушитель, песок. Все оперативные службы берут на учет эти площадки, так как они повышенной опасности", - сказал Латышов, добавив, что запуск пиротехники во дворах подпадает под нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП РФ).

Он отметил, что дополнительно с правительством Москвы согласовано 30 точек запусков фейерверков профессионалами. "Это профессиональная пиротехника, лицензированные организации, очень серьезный калибр - парковые фейерверки. Будет очень хорошее шоу", - заключил Латышов.