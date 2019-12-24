Движение трамваев на Нагатинской улице в Москве заблокировано из-за ДТП

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с трамваем на Нагатинской улице в Москве, после чего движение трамваев в обе стороны заблокировано, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"На Нагатинской улице, в районе дома 2, произошло столкновение трамвая и легкового автомобиля, в результате движение трамваев в обе стороны заблокировано", - сказали в управлении.

Как отметили в ГИБДД, пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.