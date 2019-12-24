{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщения о "минировании" школ, институтов, вокзалов и судов Москвы не подтвердились

Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов в зданиях

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Все анонимные сообщения об угрозах взрыва в московских школах, ВУЗах, на вокзалах и в судах оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в экстренных службах.

"Все здания проверены кинологами, никаких взрывных устройств не обнаружено. Сообщения о "минировании" не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в Москве были "заминированы" семь вокзалов, 11 судов, более 15 школ и детских садов, а также два здания Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ, бывший Московский государственный институт иностранных языков им. Мориса Тореза), Российский аграрный университет им. К. А. Тимирязева и Московский государственный психолого-педагогический университет.

В последние недели неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверяли все сообщения об угрозах взрывов, все они оказались ложными.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк лидируют по выдаче ипотеки в границах старой Москвы в 2019 году
За 11 месяцев текущего года девелоперы продали квартиры и апартаменты в новостройках в границах старой Москвы на 600 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС