Сообщения о "минировании" школ, институтов, вокзалов и судов Москвы не подтвердились

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Все анонимные сообщения об угрозах взрыва в московских школах, ВУЗах, на вокзалах и в судах оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в экстренных службах.

"Все здания проверены кинологами, никаких взрывных устройств не обнаружено. Сообщения о "минировании" не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в Москве были "заминированы" семь вокзалов, 11 судов, более 15 школ и детских садов, а также два здания Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ, бывший Московский государственный институт иностранных языков им. Мориса Тореза), Российский аграрный университет им. К. А. Тимирязева и Московский государственный психолого-педагогический университет.

В последние недели неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверяли все сообщения об угрозах взрывов, все они оказались ложными.