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Обнаруженная в Москве замотанная полиэтиленом тележка не представляет опасности

Инцидент произошел на Пресненском Валу

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Подозрительный предмет, найденный на Пресненском Валу в центре Москвы, не представляет опасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Ранее во вторник источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что замотанная в черный полиэтилен тележка была обнаружена на пешеходном переходе возле дома 9, строение 14, на Пресненском Валу, в связи с чем с КПП находящейся неподалеку воинской части эвакуировали четырех человек.

"Неизвестный предмет, бесхозно оставленный на Пресненском Валу, угрозы не представляет", - сказали в пресс-службе столичного главка МВД, отметив, что он "представляет собой полиэтиленовую упаковку".

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