Фонд "Добрый дом" обладает ресурсами для создания гостиницы для онкобольных детей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Добрый дом", которому мэрия Москвы передала два здания для создания социальной гостиницы для тяжелобольных детей, обладает компетенциями для реализации проекта, считает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Распоряжением мэра Москвы от 6 декабря два принадлежащих городу здания были переданы фонду "Добрый дом" в безвозмездное пользование на 10 лет для организации там социальной гостиницы для онкобольных детей, приехавших на лечение из регионов. Фонд обратился к нам с просьбой, мы ее поддержали и оперативно рассмотрели. Мы понимаем, что у благотворительной организации есть все ресурсы и экспертиза для создания такого рода социальных учреждений", - процитировали ее в пресс-службе.

Ранее правительство Москвы передало два принадлежащих городу здания на юго-западе столицы под организацию социальной гостиницы для детей с онкологическими заболеваниями, которые приезжают в Москву на лечение со всей России. Проблема их проживания в Москве обострилась после серии случаев с попытками соседей выселить такие семьи со съемных квартир по мотивам личной неприязни.

Вице-мэр отметила, что в среднем ребенок, получивший направление на лечение в столицу, проводит в онкологической больнице около 20 дней, а затем от шести до 12 месяцев проходит процедуры в клинике. На этот период семье необходима помощь с размещением.

"Семьи, приезжая на лечение в столицу, не всегда могут позволить себе снимать жилье. Теперь новая гостиница даст возможность семье находиться рядом с ребенком в течение всего периода лечения", - отметила заместитель мэра Москвы

Благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Добрый дом" зарегистрирован в Москве в ноябре 2019 года. До этого проект "Добрый дом" реализовывался фондом "Спаси жизнь", зарегистрированным в Камчатском крае в 2014 году и обеспечивавшим бесплатным временным жильем в столице тяжелобольных детей и сопровождающих их родителей. За пять лет временное жилье получили более 1 тыс. человек.