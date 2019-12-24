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Новый год и Рождество - 2020

Рекордное число "новогоднего" общественного транспорта ожидается на улицах Москвы

Всего в столице украсят более 6 тыс. единиц городского транспорта
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. "новогодних" трамваев, автобусов, электробусов, такси и поездов метро выйдут на маршруты в праздничные дни, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

Он осмотрел "новогодний" общественный транспорт - электробусы, специально украшенные к Новому году, и поздравил сотрудников "Мосгортранса" с наступающими праздниками, поблагодарив за работу.

"Сложилась традиция, что в Новый год мы по-особому украшаем наши автобусы, трамваи. И в этом году мы решили не сто (единиц), а свыше 6 тыс. машин украсить по-праздничному", - сказал Собянин.

Это рекордное число "новогоднего" транспорта - 6 285 единиц, в 89 раз больше, чем годом ранее.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра Москвы, оформлять московский транспорт к Новому году начали c 12 декабря. А во вторник, 24 декабря, на маршруты вышли 100 "новогодних" трамваев и электробусов ГУП "Мосгортранс".

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияНовый год и Рождество - 2020
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