{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тариф на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей в Москве вырастет на 4%

Минимальная стоимость перемещения транспортного средства составит 3,4 тыс. рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Стоимость эвакуации автомобилей, нарушивших правила парковки, с 1 января в Москве изменится на 4%. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП). Последний раз тарифы на эвакуацию повышались год назад, тогда рост также составил 4%.

"Необходимость пересмотреть стоимость на перемещение и хранение транспортных средств связана с увеличением реальных затрат города: стоимости топлива, заработной платы водителей и техников, а также средств, затрачиваемых на ремонт и обслуживание эвакуаторов", - сообщили в учреждении.

Там отметили, что стоимость перемещения транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 л. с. с 1 января 2020 года составит 3,4 тыс. рублей (ранее - 3,2 тыс. рублей), категории В с мощностью двигателя от 80 л. с. до 250 л. с. - 5,4 тыс. рублей (ранее - 5,2 тыс. рублей), категории В с мощностью двигателя свыше 250 л. с., за исключением грузовых автомобилей, - 7,6 тыс. рублей (ранее - 7,4 тыс. рублей). Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 50,6 тыс. рублей (ранее - 49,2 тыс. рублей).

Стоимость суток хранения для транспортного средства категории А с 1 января составит 540 рублей (ранее - 520 рублей), категории В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 т, - 1050 рублей (ранее - 1 тыс. рублей), категории D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 т, категории C и E, а также негабаритных автомобилей - 2,3 тыс. рублей (ранее - 2,2 тыс. рублей).

"Несмотря на наличие льготного тарифа, мы просим автомобилистов внимательно выбирать места для парковки, не парковаться там, где это запрещено. Неправильно припаркованный автомобиль мешает другим водителям, пешеходам и может стать причиной ДТП", - добавил собеседник агентства.

Он напомнил, что перемещение и хранение автомобиля на спецстоянке можно оплатить по указанным тарифам в течение 60 дней с момента получения машины. Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, действует дополнительная скидка в размере 25% от размера льготного тарифа.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в Москве
Нападение произошло у отделения банка на Дербеневской улице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС