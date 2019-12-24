Тариф на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей в Москве вырастет на 4%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Стоимость эвакуации автомобилей, нарушивших правила парковки, с 1 января в Москве изменится на 4%. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП). Последний раз тарифы на эвакуацию повышались год назад, тогда рост также составил 4%.

"Необходимость пересмотреть стоимость на перемещение и хранение транспортных средств связана с увеличением реальных затрат города: стоимости топлива, заработной платы водителей и техников, а также средств, затрачиваемых на ремонт и обслуживание эвакуаторов", - сообщили в учреждении.

Там отметили, что стоимость перемещения транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 л. с. с 1 января 2020 года составит 3,4 тыс. рублей (ранее - 3,2 тыс. рублей), категории В с мощностью двигателя от 80 л. с. до 250 л. с. - 5,4 тыс. рублей (ранее - 5,2 тыс. рублей), категории В с мощностью двигателя свыше 250 л. с., за исключением грузовых автомобилей, - 7,6 тыс. рублей (ранее - 7,4 тыс. рублей). Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 50,6 тыс. рублей (ранее - 49,2 тыс. рублей).

Стоимость суток хранения для транспортного средства категории А с 1 января составит 540 рублей (ранее - 520 рублей), категории В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 т, - 1050 рублей (ранее - 1 тыс. рублей), категории D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 т, категории C и E, а также негабаритных автомобилей - 2,3 тыс. рублей (ранее - 2,2 тыс. рублей).

"Несмотря на наличие льготного тарифа, мы просим автомобилистов внимательно выбирать места для парковки, не парковаться там, где это запрещено. Неправильно припаркованный автомобиль мешает другим водителям, пешеходам и может стать причиной ДТП", - добавил собеседник агентства.

Он напомнил, что перемещение и хранение автомобиля на спецстоянке можно оплатить по указанным тарифам в течение 60 дней с момента получения машины. Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, действует дополнительная скидка в размере 25% от размера льготного тарифа.