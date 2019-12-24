Полиция задержала рэпера, спровоцировавшего пробку на Новом Арбате из-за съемки клипа

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Рэпер Ziroy, спровоцировавший пробку на Новом Арбате съемками клипа, добровольно явился в полицию и был задержан на 48 часов после составления административного протокола. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее в интернете появилось видео, где видно, как один из реперов, известный как Ziroy, перекрыл дорогу, чтобы снять клип. Мужчина ходил по проезжей части в халате, гольфах и домашних тапочках в сопровождении барабанщиц и видеооператора. Из-за съемок сотни людей застряли в пробке на Новом Арбате.

"Сегодня 23-летний гражданин добровольно явился в 1 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения")", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что правонарушителя доставили в ОМВД по району Арбат, где на него составили административный протокол за "Организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Рэпера задержали на 48 часов, материалы дела будут направлены в суд.

Кроме того, в отношении шести водителей автомобилей Mercedes, участвовавших в съемках, составлены административные протоколы по ст. 12.33 КоАП РФ ("Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия")", - сообщили в пресс-службе.

Полиция продолжает расследовать дело и ищет остальных нарушителей.