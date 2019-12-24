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Власти Москвы намерены удвоить парк электробусов в 2020 году

Планируется поставка еще 300 электробусов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Трехсотый электробус поступил в парк "Мосгортранса" во вторник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотревший "новогодний" общественный транспорт - электробусы, специально украшенные к Новому году.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, на 2020 год запланирована поставка еще 300 электробусов.

"Хороший подарок сегодня был сделан - 300-й электробус пришел в Москву. <...> Буквально недавно это было фантастикой. Сегодня уже 300 машин, надеюсь, что в следующие годы объемы поставок нового транспорта будут нарастать", - сказал Собянин.

В настоящее время электробусы обслуживают 18 маршрутов и уже перевезли свыше 22 миллионов пассажиров (свыше 160 тысяч человек в день).

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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