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В Москве на новогодних праздниках покажут детский мюзикл с Чебурашкой

Участники проекта "Голос. Дети" исполнят песни на спектакле

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Серия музыкальных новогодних спектаклей для всей семьи "Чебурашка. Возвращение домой" пройдет с 25 декабря по 8 января 2020 года в московском Центре культуры и искусств "Щукино". Об этом в среду сообщил ТАСС режиссер постановки Дмитрий Бикбаев.

"Спектакль повествует о значимости человеческих взаимоотношений в век высоких технологий и гаджетов. Сюжетные линии мюзикла сопровождаются авторской музыкой в исполнении симфонического оркестра. Я всегда хотел познакомить маленьких зрителей с Чебурашкой, другом детства их родителей. Чебурашка стал частью национальной культуры, он очень добрый и бесконечно милый персонаж, он обязательно должен стать другом подрастающих детишек", - сказал он.

По сюжету постановки, главной героине, потерявшейся 10-летней девочке Ане приходят на помощь герои легендарных советских мультфильмов, которые вместе с ней будут искать дорогу домой. Роли в новогодней постановке исполнят как профессиональные актеры, так и уникальные куклы-марионетки, созданные по аналогии с куклами для мультфильмов. Традиции кукольного театра дополнят современные технологии и вокал участников проекта "Голос. Дети".

По словам Бикбаева, было проведено очень много репетиций. "Собралась большая и очень творческая команда, мы постарались продумать все до мелочей - от костюмов до сценария, от авторской музыки до уникального видеоряда. <...> На сцене установлено специальное покрытие - разборная конструкция, имитирующая лед. На экране будет специально созданный к спектаклю видеоряд, а также механизированные куклы", - добавил он.

Детский мюзикл стал результатом творческой коллаборации киностудии "Союзмультфильм" и театрального режиссера Дмитрия Бикбаева. Проект создается при участии театрально-продюсерской компании "Брайт пипл/Яркие люди. Спектакли пройдут 25, 26, 27, 30 декабря 2019 года и 2, 3, 6, 7, 8 января 2020 года. ТАСС является информационным партнером мероприятия.

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