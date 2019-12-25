Облачная погода и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве в среду

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, преимущественно без осадков и до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит два-четыре градуса тепла. В ночь на четверг она может опуститься до минус одного градуса.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах ноль - плюс пять градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус три градуса.