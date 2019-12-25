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Высокотехнологичные операции в Москве за четыре года стали делать на 25% чаще

По итогам 2019 года с помощью ультрасовременных технологий прооперировали 150 тыс. человек

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Объем оказания высокотехнологичной медпомощи в Москве с 2016 года увеличился на 25%. Если четыре года назад с помощью ультрасовременных технологий было прооперировано 120 тыс. человек, то по итогам 2019 года - 150 тыс., сообщила в среду ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В рамках высокотехнологичной медпомощи применяются методы лечения, основанные на клеточных технологиях, роботизированная техника, информационные технологии и генная инженерия. Применение современных малоинвазивных методик, сокращение средней длительности пребывания пациента в больнице и непрерывное обучение специалистов - все это позволило год от года наращивать объемы оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Так, в 2016 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 120,3 тыс. человек, в 2017 году - 128,7 тыс. человек, в 2018 году - 146,3 тыс. человек, по итогам 2019 года - 150 тыс. пациентов", - сказала вице-мэр.

По ее словам, сегодня в ежедневную практику московских хирургов внедрено использование четырех роботизированных хирургических комплексов "da Vinci" для проведения робот-ассистированных операций. Также широкое применение получила уникальная современная установка "Гамма-нож", позволяющая удалять доброкачественные и злокачественные опухоли и сосудистые патологии головного мозга без использования хирургических инструментов. Кроме того, активно практикуются вмешательства с применением современных 3D-4D методов лучевой терапии, трансплантация костного мозга и других органов и тканей. Роботизированные и компьютерные технологии позволяют выполнять большие реконструктивные нейро-ортопедические операции и микрохирургические операции.

Ракова отметила, что сегодня высокотехнологичная помощь оказывается бесплатно в 48 городских стационарах города Москвы по 20 профилям, в том числе абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной полости), акушерство и гинекология, гастроэнтерология, нейрохирургия, неонатология (детская хирургия в период новорожденности), онкология, сердечно-сосудистая хирургия, трансплантация, челюстно-лицевая хирургия. Среди всех видов больше всего приходится на сердечно-сосудистую хирургию (27,5%), онкологию (20,8%), ортопедию (18,8 процента).

По словам вице-мэра, тема оказания высокотехнологичной помощи будет обсуждаться на ассамблее "Здоровая Москва", которая пройдет с 16 по 19 января 2020 года в павильоне № 75 ВДНХ. Все желающие могут посетить лекции российских и зарубежных экспертов мирового уровня, пройти диагностику и проконсультироваться со специалистами ведущих медицинских организаций Москвы. В этом году впервые мероприятия ассамблеи открыты не только для практикующих специалистов, но и для всех желающих. Принять участие в мероприятии можно бесплатно, пройдя предварительную регистрацию на сайте ассамблеи.

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