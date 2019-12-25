Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро восстановили

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщили в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено. Для вхождения в график понадобится некоторое время", - говорится в сообщении.

Движение было остановлено в среду утром на участке линии от станции "Беговая" до станции "Таганская" из-за пассажира на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.