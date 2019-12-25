Неизвестный устроил поножовщину на территории студенческого общежития в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Неизвестный ранил студента на территории общежития Московского государственного областного университета.

Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе главка столичной полиции, "24 декабря в полицию поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Москва, ул. Павла Корчагина, д. 20а". "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный в ходе конфликта неустановленным холодным оружием причинил студенту 2000 года рождения ранения и скрылся. Потерпевший с проникающим колото-резаным ранением живота и ранением печени госпитализировали", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

По данным из открытых источников, по указанному адресу находится общежитие Московского государственного областного университета.