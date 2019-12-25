Девушка выжили после падения под поезд в московском метро

Москва, 25 декабря. /ТАСС/. Девушка упала под прибывающий поезд на станции метро "Пушкинская" в Москве, но осталась жива. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции метрополитена.

"Около 07:45 на станции метро "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упала девушка. Приняты меры для ее извлечения. Сотрудниками полиции, дежурившими на станции, незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи. Потерпевшая передана медикам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение на фиолетовой ветке метро было ограничено от станции "Беговая" до станции "Таганская", но его оперативно восстановили.