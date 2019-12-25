Первый рождественский фестиваль "Москва пряничная" открылся в "Аптекарском огороде"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Рождественский фестиваль "Москва пряничная" открылся в среду в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Гости увидят арт-объекты, сделанные из имбирного теста, сообщили организаторы фестиваля.

"С 25 декабря до 19 января в Ботаническом саду МГУ пройдет первый рождественский фестиваль арт-объектов из имбирного теста "Москва пряничная" с выставкой и конкурсом. Посетители увидят новогоднюю столицу из пряников - с храмами, домами, предметами интерьера, декорациями к спектаклям, настенными росписями и мозаиками", - говорится в сообщении.

Фестиваль призван объединить любителей архитектурного творчества, русского народного искусства и кулинарии в едином красочном действии - создании сказочного образа новогодней Москвы из пряников, отмечается в сообщении.

Организаторы фестиваля - "Аптекарский огород", МАРХИ, управа Мещанского района и интерактивный "Музей Пряника". Фестиваль пройдет в Храме флоры и искусства в оранжерейном комплексе.