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Детский реабилитационный центр на улице Федосьино в Москве находится на карантине

У 16 воспитанников обнаружили дизентерию

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Карантин объявлен в отделении московского Комплексного реабилитационно-образовательного центра на улице Федосьино, у 16 воспитанников которого нашли дизентерию. Как сообщила ТАСС в среду председатель совета Городской ассоциации родителей детей-инвалидов Юлия Камал, сейчас дети находятся дома, их состояние улучшилось.

"Сейчас все дети выздоравливают, новых случаев заболевания не зарегистрировано, - сообщила она. - Все дети курируются врачами, не только заболевшие, но те, кто здоров, чтобы наблюдать общую картину".

По ее словам, все дети находятся дома, у 16 воспитанников центра анализы подтвердили кишечную инфекцию, бригады врачей выезжали ко всем заболевшим детям, чтобы взять у них анализы.

Согласно данным Камал, дети начали заболевать в пятницу. "Сразу же департаментом соцзащиты были приняты меры: проинформированы медики, родители детей, общественники, Роспотребнадзор", - рассказала она, отметив, что реакция на вспышку заболевания была оперативной.

"Родители получают всю необходимую информацию, а дети лечение", - добавила Камал. Ситуация находится на контроле у столичного департамента соцзащиты, уточнила она.

Она рассказала, что у сотрудников учреждения инфекции выявлено не было, как и в смывах, взятых в центре. "Также, согласно результатам [анализа] взятых проб, из причин инфекции уже исключены продукты, подвергавшиеся термической обработке в школе, ожидаются анализы продуктов, которые в запакованном виде были доставлены в учреждение", - заключила собеседница агентства.

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