Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета Москвы за 2018 год

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы приняли в среду закон об исполнении столичного бюджета за 2018 год, согласно которому его расходная часть была исполнена на рекордные 97,3% от плановых значений, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ходе пленарного заседания столичного парламента.

"Законопроект об исполнении бюджета Москвы за 2018 год принят. Документом утверждается отчет об исполнении бюджета столицы, исполнении программ государственных внутренних и внешних заимствований города, а также исполнении программы государственных гарантий города Москвы в валюте Российской Федерации за 2018 год", - сказал Шапошников.

Он уточнил ТАСС, что общий объем расходов составил более 2,3 трлн рублей, 95,8% из которых Москва направила на реализацию 14 государственных программ. При этом на 3% увеличились расходы по социальным направлениям. Несмотря на высокий уровень расходной нагрузки, основной финансовый документ был исполнен со значительным профицитом. Согласно прогнозу макроэкономической ситуации, доходы бюджета столицы в 2018 году планировались на уровне более 2,1 трлн рублей.

"С финансовой точки зрения 2018 год был особенным для Москвы. Столица в числе других городов нашей страны принимала Чемпионат мира по футболу. В связи с высоким уровнем организации соревнований отдельные статьи расходной части бюджета были выполнены с небольшим превышением. В частности, речь идет о развитии спорта и городской среды. Кроме того, 2018 год в целом отмечен самым высоким за последние годы уровнем исполнения расходной части бюджета - 97,3% от плановых значений. Также в прошлом году Москва погасила крупный облигационный заем, существенно сократив объем внутреннего государственного долга, и подтвердила высокий уровень долговой устойчивости", - сказал Шапошников.

Глава Мосгордумы подчеркнул, что в 2018 году в Москве был отмечен рост объема внутреннего валового продукта. По его словам, в столице увеличилось число занятых граждан, зафиксирован рост среднемесячных доходов от трудовой деятельности, что привело к увеличению доли налоговых доходов в структуре бюджета. Кроме того, Москве удалось заработать на размещении временно свободных денежных средств с высокой доходностью, в результате плановое доходное значение было превышено на 9,6% и составило порядка 2,4 трлн рублей.

"По сравнению с 2017 годом поступления в городскую казну увеличились на 13,3%. Таким образом, в 2018 году город заработал на 61,5 млрд рублей больше, чем потратил. Все эти данные легли в основу внесенного мэром в Московскую городскую думу законопроекта "Об исполнении бюджета города Москвы за 2018 год". Документ прошел общественное обсуждение, получил положительную рекомендацию по итогам рассмотрения на заседании профильной комиссии Мосгордумы. Приведенные в нем цифры были подтверждены заключением Контрольно-счетной палаты Москвы", - сказал Шапошников.