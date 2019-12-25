ЦОДД предупредил автомобилистов Москвы о пробках в среду днем

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Загруженность дорог в среду днем в Москве составила девяти баллов, автомобилистам предлагают пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения.

"Восемь-девять баллов в середине дня <...> В центре много перекрытий - для безопасности детей, которые приехали на елку в Кремль. И предновогодний ажиотаж все еще с нами. Сегодня до окончания часа пик (20:30) - только общественный транспорт. На машине - никак. Совсем", - говорится в сообщении.

Согласно данным "Яндекс. Пробки", больше всего пробок наблюдается на центральных улицах Москвы, Садовом кольце и Кремлевской, Софийской, Москворецкой и Котельнической набережных. Загружены также и некоторые участки Третьего транспортного кольца.

В связи с проведением в Государственном Кремлевском дворце 25 декабря 2019 года общероссийской новогодней елки, с 08:30 до 15:00 было ограничено движение автотранспорта по Большому Москворецкому мосту, улицам Варварке, Ильинке, Москворецкой и площади Васильевский спуск.