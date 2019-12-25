{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦОДД предупредил автомобилистов Москвы о пробках в среду днем

Некоторые улицы в центре города перекрыты из-за проведения общероссийской новогодней елки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Загруженность дорог в среду днем в Москве составила девяти баллов, автомобилистам предлагают пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения.

"Восемь-девять баллов в середине дня <...> В центре много перекрытий - для безопасности детей, которые приехали на елку в Кремль. И предновогодний ажиотаж все еще с нами. Сегодня до окончания часа пик (20:30) - только общественный транспорт. На машине - никак. Совсем", - говорится в сообщении.

Согласно данным "Яндекс. Пробки", больше всего пробок наблюдается на центральных улицах Москвы, Садовом кольце и Кремлевской, Софийской, Москворецкой и Котельнической набережных. Загружены также и некоторые участки Третьего транспортного кольца.

В связи с проведением в Государственном Кремлевском дворце 25 декабря 2019 года общероссийской новогодней елки, с 08:30 до 15:00 было ограничено движение автотранспорта по Большому Москворецкому мосту, улицам Варварке, Ильинке, Москворецкой и площади Васильевский спуск.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Вильфанд: снег укроет столичные улицы к 30 декабря
По самым предварительным прогнозам, во вторник москвичей опять ожидает потепление, и снежный покров может растаять
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС