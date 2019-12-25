Более 300 детей из других регионов посетят Москву с 3 по 8 января по приглашению Собянина

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Двадцать шесть делегаций с детьми из других регионов РФ посетят Москву по случаю Нового года с 3 по 8 января по приглашению мэра столицы Сергея Собянина, сообщил в среду журналистам глава городского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

"Общее количество делегаций [с детьми из других российских регионов], которые приедут в Москву на новогодних праздниках, - 26. Общее количество приглашенных - 380 человек, из них 57 сопровождающих [детей взрослых]", - сказал он.

В Москве ждут ребят 9-15 лет из 17 регионов РФ, Донецкой и Луганской народных республик, а также детей военнослужащих Черноморского, Балтийского и Северного флотов, Каспийской флотилии, сотрудников Северного машиностроительного предприятия и погранслужбы ФСБ. Кроме того, приглашения получили ребята из многодетных и социально незащищенных семей, победители и призеры региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад.

По словам Сучкова, ребята будут проживать в комфортабельной гостинице, построенной к чемпионату мира по футболу 2018 года. Особое внимание будет уделено безопасности детей, а также их здоровью, проверить которое поможет департамент здравоохранения Москвы.

Для них подготовили яркую развлекательную программу, а узнать столицу участники делегаций смогут в интерактивном формате благодаря проекту "Город открытий". Председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева рассказала, что юных гостей ждет профнавигационное тестирование, а также рекомендации специалистов по выбору будущей профессии.

Дети посетят креативные кластеры, высокотехнологические компании, образовательные институты, а также учреждения и объекты культуры. Среди них - "Сколково", смарт-библиотека им. Ахматовой, Останкинская башня, Третьяковская галерея, стадион "Открытие Арена" и дизайн-завод "Флакон". "Это прекрасная база для гармоничного развития многих навыков у детей - их личностной, а впоследствии и профессиональной реализации. Москва в этом проекте служит живой лабораторией, где дети исследуют город", - сказала она.