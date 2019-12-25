Похолодание придет в Москву 26 декабря

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Похолодание придет в Москву в четверг, но достигнет нулевой отметки температура только через неделю, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Прогнозируется понижение температуры. Каждый день она будет понижаться на один-два градуса, наиболее заметное понижение произойдет в воскресенье. Но уже завтра будет всего-то на восемь градусов выше нормы, все-таки не 12 градусов, как во вторник. Послезавтра будет на шесть-семь градусов выше нормы, в субботу - на шесть, а в воскресенье даже, скорее всего, будет всего на четыре-пять градусов. Уже с четверга температура будет около нулевой отметки, а в пятницу уже преимущественно отрицательная. Это уже все-таки хоть как-то на зиму похоже", - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, днем в четверг ожидается ноль-два градуса тепла, в пятницу и субботу - от минут одного до плюс одного, в воскресенье - минус шесть-один, в понедельник - от четырех градусов мороза до одно градус тепла.