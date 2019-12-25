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Более 86% опрошенных москвичей проголосовали за развитие детских технопарков

В голосовании приняли участие более 208 тыс. человек

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 86% москвичей, принявших участие в голосовании на портале "Активный гражданин" по вопросу детских технопарков, проголосовали за их развитие в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"По итогам опроса на портале "Активный гражданин" более 86% участников отметили, что технопарки нужны, свыше 25% горожан высказались за направление медицинских технологий, более 21% - за IT-, VR/AR-, RW-технологии, порядка 18% выбрали биотехнологии, а еще свыше 13% проголосовали за креативные индустрии", - говорится в сообщении.

Свое мнение высказали 208 тыс. 348 человек. Около 1,3 тыс. человек предложили различные направления подготовки: обучение кинематографии, инновации в экологии, генная инженерия, энергия будущего, криогеника, робототехника. "Не так давно в столице открылся 17-й детский технопарк - с углубленным изучением арктических композитных материалов. Ребята изучают технологии изготовления композиционных материалов, используемых в экстремальных температурных условиях. Также на базе технопарка работают лаборатории космической и подводной робототехники", - приводятся в сообщении слова главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Все технопарки расположены на территории вузов, высокотехнологичных предприятий и городских технопарков. В центрах, оснащенных современным оборудованием, ребята развивают таланты и получают профессиональные навыки. У выпускников технопарков, защитивших свои проекты, есть возможность поступать в профильные вузы на льготных условиях, отмечается в сообщении.

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