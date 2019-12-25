Специалисты завершили реставрацию правого крыла здания МИД в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Реставрация парадных помещений правого крыла здания Министерства иностранных дел на Смоленском бульваре в Москве завершена. Об этом в среду журналистам рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

"Мы завершили очередную часть реставрации здания, которое входит в топ-семь "Сталинских высоток", а именно здание МИД. Работы проходили в правом крыле здания. Реставрация коснулась не только фасадов, но и его интерьеров", - сказал Емельянов.

В рамках реставрации парадной был использован искусственный мрамор и гранит. Специалисты сохранили исторический облик здания внутри и снаружи.

"Во время проведения работ реставраторы использовали исторические чертежи. Это позволило сохранить облик здания с минимальным дополнением нового", - сказал Емельянов. По его словам, реставрационные работы здания на этом не будут завершены. В 2020 году начнется процесс проектирования фасадов всей высотки.

"В проект будут включены: левая, правая пристройки, а также центральная часть. Планируется, что проектирование займет не меньше двух лет. Сразу после этого начнутся и сами работы по реставрации фасадов", - уточнил Емельянов.

История здания

Здание Министерства иностранных дел - одна из семи построенных "сталинских высоток". Возведено в 1948-1953 годах по проекту архитекторов Владимира Гельфрейха, Михаила Минкуса. В начале 2000 годов впервые прошли реставрационные работы по левому краю здания.

"На этом работы тогда не закончились. В 2017 году были завершены работы связанные со шпилем", - напомнил Емельянов. В этому году в рамках реставрации правой части здания было проведения мероприятия по замене несущих конструкций и коммуникаций.