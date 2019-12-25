МЧС распространило экстренное предупреждение о тумане в ближайшие часы в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном тумане в городе в ближайшие часы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 10:00 мск 26 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 м", - сказали в главке в среду.

В связи с туманом ГУ МЧС рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам советуют обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.